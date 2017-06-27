باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم (الثلاثاء)، حادث سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن على حي سكني في مدينة نجران.
وأوضح الدفاع المدني، أن شظايا المقذوف تسببت في إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
باشرت فرق الدفاع المدني، اليوم (الثلاثاء)، حادث سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن على حي سكني في مدينة نجران.
وأوضح الدفاع المدني، أن شظايا المقذوف تسببت في إصابة شخصين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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