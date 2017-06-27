أكد وزير الخارجية عادل الجبير أنه لا تفاوض مع دولة قطر في قائمة المطالب التي سلمت لها بوساطة كويتية الأسبوع الماضي.
جاء ذلك في لقاء اليوم (الثلاثاء) للوزير عادل الجبير مع الصحافة بواشنطن، حيث أكد أن بيد قطر قرار التوقف عن دعم التطرف والإرهاب.
وكانت الكويت التي تقوم بمهمة الوساطة بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، سلمت قائمة بمطالب الدول الأربع إلى قطر لتنفيذها كشرط لعودة العلاقات، والتي تضمنت 13 بنداً، مع مهلة للموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية. وفق “أخبار 24”.
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