أظهر مقطع فيديو قوات الطوارئ الخاصة أثناء المواجهة مع إرهابي حي أجياد المصافي بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي، وإحباط مخطط استهداف وتفجير الحرم المكي.
ورصد مقطع فيديو تواجد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد الحربي في موقع العملية التي استهدفت القضاء على مجموعة إرهابيين في مكة المكرمة، كانوا يريدون تنفيذ عمليات إرهابية في المسجد الحرام.
وبدا الفريق الحربي في المقطع وهو يتحدث مع الجنود الذين تمركزوا في مواقعهم وواجهوا الإرهابي الانتحاري وحاصروه حتى اضطر لتفجير نفسه، ما أدى لانهيار المبنى الذي كان يتحصن داخله. حسب “أخبار 24”.
وكانت الجهات الأمنية قد حاصرت الإرهابيين في ثلاثة مواقع، أحدها في جدة، وموقعان في مكة المكرمة، في حي العسيلة وحي أجياد المصافي القريب من المسجد الحرام.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانٍ أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على 5 من عناصر الخلية بينهم امرأة بعد مداهمة مواقعهم، بعدما خططوا لاستهداف المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين.
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