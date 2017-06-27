رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وقوع حادث انفجار للألعاب النارية في وجه أحد المواطنين أثناء عمله على محاولة إطلاقها.
وأظهر المقطع الذي صُور خلال الاحتفالات التي أقيمت في محافظة الرس بمنطقة القصيم بمناسبة عيد الفطر المبارك – سقوط المواطن مباشرة على الأرض ووفاته بفعل الانفجار بعد نقله للمستشفى.
يشار إلى أن وزارة الصحة شددت في تحذيراتها للمواطنين والمقيمين على عدم استخدام الألعاب النارية وشرائها نظراً لما يمكن أن ينتج عنها من إصابات خطيرة، كما منعت وزارة التجارة والاستثمار بيعها ودعت للإبلاغ عن المستودعات المخالفة التي تعمل على تخزينها.
وفق “أخبار 24”.
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