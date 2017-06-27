زار أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم (الثلاثاء)، رجال الحرس الوطني المرابطين في الخطوط الأمامية على الحدود الجنوبية للمملكة في قطاع منطقة نجران، ووجه كلمة عبر اللاسلكي للمرابطين في النقاط الحدودية المتقدمة.
ونقل أمير المنطقة للجنود المرابطين في لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعيد الفطر المبارك، كما نقل لهم تحيات وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وخاطب أمير المنطقة عبر اللاسلكي الجنود المتمركزين على الخطوط الأمامية من مقر وحدة العمليات الميدانية لكتيبة المشاة الآلية قائلاً: “أنقل إليكم فخر واعتزاز الشعب السعودي الكريم، على ما تقومون به لخدمة دينكم ثم ملككم ووطنكم، ووقوفكم على هذه الثغور، وهو ليس بمستغرب على رجال ساروا على ديدن الآباء والأجداد، في إرث يمارسوه، ويورثونه للأبناء والأحفاد، فالشكر والدعاء لكم بالتوفيق والنصر، وأن يحفظكم الله ويثبتكم ويسدد رميكم، ويرحم الشهداء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”. وفق “أخبار 24”.
ورافق الأمير جلوي بن عبدالعزيز في جولته الميدانية قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي اللواء ركن غازي بن عساف بن محيا، حيث اطلع على المنظومة الدفاعية والقتالية المتطورة، المتضمنة أحدث المدافع والمدرعات والآليات وعربات الاستطلاع والتدخل، والأسلحة المباشرة وغير المباشرة.
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