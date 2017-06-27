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أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الثلاثاء، نتائج القبول المبدئي لحملة الشهادة الثانوية لكلية الملك خالد العسكرية.
ودعت الوزارة المتقدمين للدخول إلى الرابطhttps://www.kkmar.gov.sa ؛ لمعرفة تفاصيل النتائج.
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