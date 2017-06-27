عبرت أربع رحلات جوية أجواء المملكة من وإلى قطر أمس الإثنين، في ظل سريان قرار حظر شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر من التحليق في أجواء المملكة بعد قطع العلاقات مع قطر.
وبحسب موقع “الإخبارية”، فإن الطائرات التي عبرت أجواء المملكة من وإلى قطر هي رحلة لكل من الخطوط الأردنية والمغربية والأثيوبية والشرق الأوسط.
وكانت هيئة الطيران المدني أصدرت قراراً بمنع الطائرات القطرية من عبور أجواء المملكة أو الهبوط في مطاراتها، فيما استثنى القرار شركات الطيران والطائرات غير القطرية وغير المسجلة في دولة قطر.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج