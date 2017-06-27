فرضت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، غرامة قدرها 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار)، على شركة “غوغل”؛ بسبب تفضيل نتائج البحث الخاصة بها بشكل منتظم على نتائج الشركات المنافسة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية تستخدم نتائج البحث لتوجيه العملاء بشكل غير عادل إلى منصة التسوق الخاصة بها، في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 2010.
ويعد الحكم ابتدائياً، ويحق لشركة “غوغل” طلب استئناف بشأن القرار.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، التي وجهت الاتهام لـ”غوغل”: “لقد قدم غوغل منتجات مبتكرة غيرت مسار حياتنا، لكن ذلك لا يعطيه الحق في أن يحرم الشركات الأخرى من إمكانية المنافسة والتجديد”. وفق”أخبار 24″.
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