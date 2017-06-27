قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن استخدام خدمات الاتصالات أثناء التجوال الدولي لا يخضع للحد الائتماني المطبق محلياً.
وأوضحت الهيئة أن الفاتورة قد تتجاوز الحد الائتماني أثناء التجوال، مشيرةً إلى أن أسعار خدمات الاتصالات تختلف عن الأسعار المحلية، وغالباً ما تكون مرتفعة وخصوصاً البيانات.
وأضافت أن أسعار الخدمة تختلف من دولة إلى أخرى ومن مشغل دولي إلى آخر في نفس الدولة، لافتةً إلى أنه قد يتم احتساب مبالغ مالية عند استقبال مكالمات. وفق “أخبار 24”.
ونبهت إلى أن بعض التطبيقات تقوم بالاتصال تلقائياً بالإنترنت وتحميل بيانات قد يترتب عليها ارتفاع مبلغ الفاتورة، كما نبهت إلى أن وضع خاصية اختيار الشبكة على الوضع التلقائي قد ينتقل من شبكة المشغل الدولي إلى شبكة مشغل دولي آخر تختلف معه التسعيرة.
وفق “أخبار 24”.
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