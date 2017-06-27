نفى حارس المرمى العماني المحترف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم علي الحبسي، صحة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات لانتقاله للعب في نادي الهلال السعودي.
وقال الحبسي إنه مرتبط بعقد مع ناديه الحالي “ريدينغ” بعقد لمدة موسمين، ولا يمكن أن يتحدث عن انتقاله لأي نادٍ في الوقت الراهن، سواء نادي الهلال أو غيره.
وأضاف الحبسي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الهلال فريق كبير، ويتمنى أي لاعب الانتقال إليه، لكنه يحترم شروط عقده مع النادي الإنجليزي.
وأكد اللاعب أنه لم يتحدث معه أحد من نادي الهلال ولا يعرف إن كانت هناك اتصالات مع ناديه بهذا الخصوص، موضحاً أنه حالياً في إجازة ولا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع.
وكانت تقارير صحفية عدة قد ذكرت أن الهلال يدرس التعاقد مع الحبسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد سماح اتحاد الكرة مؤخراً بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب، فيما لم يصدر أي تصريح من النادي حول هذا الأمر.
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