ذكرت مصادر أن منتجات شركة “مونسانتو” الأمريكية متداولة في السوق السعودي، رغم المطالبات المتكررة بمنع ترخيصها، مستدلةً على ذلك ببعض الصور المتداولة مؤخراً لمنتجات الشركة في المتاجر السعودية.
وقالت المصادر، بحسب “سبق”، إن هناك منتجات غذائية وزراعية معدلة وراثياً للشركة تُباع في الأسواق السعودية، بموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء، رغم المطالبات بوقف مزاولة أعمالها بالسعودية من قبل رواد مواقع التواصل لقولهم بأنها تسبب أضراراً على صحة الإنسان.
وتعتبر الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية إحدى أكبر الشركات العالمية، وتقدر قيمتها السوقية بـ51 مليار دولار، أما مبيعاتها السنوية فتجاوزت الـ15 مليار دولار في 2015، كما أنها تعمل بتراخيص نظامية في 28 دولة أوروبية منها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
من جانبه، علَّق المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة العامة للغذاء والدواء عبدالرحمن السلطان، على المنتجات المعدلة وراثياً من شركة “مونسانتو” وكيفية دخولها المملكة، قائلاً إن الهيئة تتابع جميع المنتجات الغذائية في منافذ الدخول للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق إن كانت تحتوي على مكونات قد تكون معدلة وراثياً، وذلك باستخدام عديد من الطرق المعتمدة عالمياً.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد أصدرت بياناً قبل أيام، أوضحت فيه أن الترخيص المبدئي لشركة “مونسانتو” الأمريكية لن يكون في مجال الحبوب أو الأغذية المعدلة وراثياً، وأشارت إلى أن الشركة لم تستكمل الإجراءات النظامية لممارسة النشاط في المملكة، وأن المؤسسة العامة للحبوب تمنع استيراد أي حبوب (قمح أو شعير) من بذور معدلة وراثياً.
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