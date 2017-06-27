نقلت مصادر أن الجهات المختصة تدرس وضع علامة ضريبية على منتجات السلع التي طُبقت عليها الضريبة الانتقائية، سواءٌ المستوردة أو المصنعة محلياً.
وأوضحت المصادر بحسب “الاقتصادية” أن الخطوة المزمعة تهدف لإظهار حدود لقيمة السلع بعد إضافة رسوم الضريبة إليها، وتعريف المستهلك بالأسعار لحمايته من الاستغلال.
وبدأ منذ نحو أسبوعين تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية بنسبة 100 % على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية.
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