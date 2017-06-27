شهدت مؤسسة وضوح الرؤية صباح اول ايام العيد فرحة من نوع خاص، حيث اجتمع جميع منسوبيها للاحتفال بالعيد بعد صلاه العيد بعدما انتهى الموظفين من أعمالهم لتجهيزات العيد في مقر الاحتفالات بمحافظة الخرج والدلم وحوطه بني تميم .
اجتمع جميع الموظفين بالمؤسسة ، وتحديدا بقسم الادارة والسلام على الوالد عبدالكريم البسام و الاستاذ عبدالله البسام , الاستاذ محمد البسام و الأستاذ فهد البسام مهنئين جميع العاملين بالشركة.
تبع ذلك حفل افطار جماعي لتوزيع حلوى العيد تحقيقا لشعارهم ” موظفونا سر نجاحنا ” ، تحدث خلالها الاستاذ فهد البسام-المدير العام لوضوح الرؤية- عن فخره بمستوى تجهيزات الاحتفالات التي قامت بها الشركة ومشيدا بمجهودات جميع الموظفين والأقسام، ثم هنئهم جميعا بالعيد وتمنى لهم وقتا طيبا، كل على حد سواء .
وأضاف “الأستاذ فهد” أن فرحة المؤسسة ومنسوبيها تكمن دائما في ابتسامة المواطنين والمقيمين أثناء الاحتفالات، والتي تعمل المؤسسة على تجهيزها بمواقع عديدة.
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