أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي الخالدي في خطبة عيد الفطر المبارك ان بيعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا للعهد بيعة شرعية يجب الوفاء بها ، مؤكدا الشيخ العقيلي على وجوب الطاعة لله والطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام ولولي الامر بالمعروف لقوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أَطِيعُوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم )) داعيا الشيخ الخالدي الى لزوم جماعة المسلمين وامامهم واعتزال الفرق كلها لحديث حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح البخاري .
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الشيخ الخالدي في خطبة العيد بيعة الامير محمد بن سلمان بيعة شرعية
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