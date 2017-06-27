نظمت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج صباح أول أيام عيد الفطر لهذا العام جولة معايدة للمرضى المنومين في المستشفى العسكري بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج ومشاركتهم فرحة العيد.
وقام مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج اللواء طبيب/ نامي بن فوزان الجعيد بهذه الجولة ومعايدة المرضى المنومين بأقسام المستشفى وقدم لهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة على قلوب الجميع أصالة عن نفسه ونيابة عن قيادة ومنسوبي الخدمات الطبية للقوات المسلحة وقدم لهم أيضاً الهدايا وباقات الورود داعياً لهم بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى وإكمال فرحة العيد بين أهليهم وذويهم، كما تم خلال الجولة معايدة الأطباء والفنيين والموظفين المناوبين وقدمت لهم باقات من الورود تقديراً لهم على جهودهم المبذولة، فيما تولى قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى معايدة أقسام النساء والأطفال المنومين وتقديم الهدايا والألعاب المعدة لهم ومشاركتهم الفرحة في هذا اليوم المبارك، كما تمت مشاركة الزوار فرحتهم بالعيد بتقديم الورود والهدايا لهم .
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