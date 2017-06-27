تداول مغردون عبر “تويتر” صورة مؤثرة قيل إنها لزوجة شهيد واجب، ترثي من خلالها زوجها في أيام عيد الفطر المبارك. وظهرت ملابس الشهيد ضِمن الصورة ومكتوب عليها: “حضر اللبس وغاب لابسه، ربي اجعل عيده عندك أحلى”.
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رسالة مؤثرة.. زوجة شهيد تعايد زوجها: حضر اللبس وغاب لابسه
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