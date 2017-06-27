أكد الروماني سيبريان بانيت -المدير الفني للفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال- أن الزعيم هو ريال مدريد آسيا، مشيرًا إلى أنه النادي الأكثر احترافية.
وقال سيبريان في تصريحات صحفية: «الهلال ريال مدريد آسيا. إنه يملك البيئة الداخلية الأفضل، واللاعبون الأفضل، والطاقم الأكثر احترافية».
وأضاف: «فريق الهلال تحت 21 عامًا، يضم لاعبين يتسمون بالاحترافية، ولو كنت جئت بهذا الفريق للدوري الروماني الموسم الماضي، لأنهيت المسابقة في أحد المراكز الأربع الأولى بلا شك». وفق “أخبار 24”.
وتابع: «أدرك ما أقوله. لقد فزت بالدوري مرتين متتاليتين معهم. اللاعبون لدي مهارات كبيرة ودوافع للتفوق، وهذا أهم شيء».
يذكر أن فريق الهلال الأوليمبي تحت 21 عامًا، فاز ببطولة دوري كأس الأمير فيصل، الموسمين الأخيرين، تحت قيادة سيبريان.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج