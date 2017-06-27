حمل شهر رمضان الفائت حراكا جيدا من “أندية جميل” تمثل في إبرام أكثر من 70 صفقة ما بين تعاقدات وتجديد بمبالغ مالية تجاوزت أكثر من 120 مليون ريال قيمة إجمالية للعقود في نية واضحة من الأندية لتسجيل بداية قوية في المسابقة الأقوى عربيا.
حامل اللقب الهلال أكد عزمه على مواصلة الحفاظ على لقبه الموسم المنصرم للمرة 14 في تاريخه وكان التحدي الأول لإدارة الأمير نواف بن سعد تجديد عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، ثم تم دعم الهجوم بمختار فلاته في صفقة انتقال حر وصفت بالجيدة، وتجديد عقد المهاجم ياسر القحطاني، وتعزيز الدفاع بعلي البليهي بعد مفاوضات لم تدم طويلا على الرغم من وجود منافسة قوية من النادي الأهلي إلا أن رغبة اللاعب كان لها الدور في حسم الصفقة للهلال.
أهم الصفقات الزرقاء تمثلت في شراء عقد المهاجم السوري عمر خربين لأربعة أعوام بصفقة تجاوزت 40 مليون ريال وهذا اثبت الملاءة المالية القوية لدى مسيري النادي الملكي وتصدره مشهد الانتقالات.
في المقابل الأهلي تعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف ورمم اطرافه بالتعاقد مع لاعب التعاون احمد الزين في انتقال حر، وقبل ذلك التعاقد مع الحارس محمد العويس، واقتصرت تحركات الادارة النصراوية على التعاقد مع المدرب البرازيلي غوميز والتجديد مع المدافع عبدالله مادو مدافع.
ديون الاتحاد جعلت تحركاته مقتصرة على بقاء المدرب التشيلي خوسيه سيبيرا لموسم جديد والتجديد عقود جمال باجندوح والتشيلي فيلانويفا.
وكسب التعاون خدمات المدافع جفين البيشي قادما من الرائد ومدافع الاتحاد فيصل الخراع بالإعارة وجدد مع طلال عبسي والحارس معتزل البقعاوي، وضم لاعب وسط الهلال عبد المجيد السواط في صفقة انتقال حر.
وسجل الرائد تحركات جيدة بالتعاقد مع المدافع يحيى المسلم ولاعب الوسط فهد الرشيدي والمحور محمد الشريمي محور والمهاجم صقر عطيف والظهير عبد الرحمن شمري وجدد مع الحارس خالد المقيطيب ومدد عقد المدفع البرازيلي ايلي سابيا.
الفيصلي هو الآخر ضم في صفقات انتقال حر المدافع محمد عيد وجمعان دوسري، ولاعب الوسط نادر المولد وحمد ال منصور، وجدد عقود سام سويد وعمر عبدالعزبز وسط واحمد عباس. وفق “الرياض”.
في المقابل جدد الفتح عقد مدربه التونسي فتحي الجبال، وتعاقد مع علي الزقعان وجدد لمدافعه عبدالله الدوسري.
وجدد الشباب الثقة بمدربه الوطني سامي الجابر وعقد قائده احمد عطيف وتعاقد مع لاعب الوسط الارميني ماركوس بيزيلي
وتعاقد الباطن مع المدرب البرتغالي جواكيم ماشادو وجدد عقود لاعب الوسط جدعان المهنا والحارس خويلد عياده وعبدالله الجوعي ومعن الخضري والبرازيل جوناثان بينتيس ويوسف المزيريب وكسب خدمات سلطان مسرحي ويوسف خميس ومصعب العتيبي.
ويعد الاتفاق اضعف الفرق تعاقدات إذ اكتفى بالتعاقد مع المدرب الصربي ميودراج جيسيك، فيما تعاقد القادسية مع المدرب التونسي نصيف البياوي وجدد عقد المهاجم البرازيلي بيسمارك والمدافعين محمد وياسين برناوي وكسب خدمات المهاجم وليد الشنقيطي ولاعبي الوسط منصور النجار بولا هيرفي في صفقات انتقال.
الوافد الجديد الفيحاء كان علامة بارزة وسجل صفقات نوعية تمثلت بالتعاقد مع المدرب الروماني جالكا ووقع مع 11 لاعبا دفعه واحدة وهم المهاجمين ضيف الله القرني وطلال مجرشي والحارس مسلم ال فرج ولاعبي الوسط توفيق بوحميد وعبد الله كنو وعبد المجيد الرويلي، وحاتم بلال وحسن جعفري ومعتز تمبكتي وعبد الله ال سالم واحمد بامسعود وعبد الله المطيري ومحمد البقعاوي وجدد مع عبدالاله الفهد.
رفيقه أحد جدد عقد مدربه الوطني عبدالوهاب ناصر، وأعلن عن التعاقد مع الحارس عبد الله الجدعاني حارس وجدد عقد لاعب الوسط محمد محسن وعبد الحليم عامودي وتعاقد مع المهاجمين محمد عطيه وعبد الله اليحيى.
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