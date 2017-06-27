رفضت إدارة نادي الهلال منح مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي ناصر الشمراني مخالصة مالية, رغبة منها في الاستفادة من المدة المتبقية من عقده ماديا.وتلقى الهلال عدة عروض من أندية محلية لضم الشمراني ابرزها من الشباب والفيحاء.
وقالت صحيفة “الجزيرة” اليوم الأحد أن اللاعب يفضل العودة مجددا لفريقه السابق الشباب, والذي قدم مبلغ 8 مليون ريال للهلال من أجل التنازل عن خدمات افضل لاعب في آسيا عام 2014.وقالت “الجزيرة” : “يعتبر عرض نادي الشباب هو الأقرب والأنسب للاعب وللهلال .الإدارة الهلالية اشترطت دفع المبلغ كاملًا رافضة طلب الشباب الذي يريد تقسيطه على دفعات”.
وأضافت: “نادي الشباب ستسعى لتوفير مبلغ الثمانية ملايين ريال خلال الفترة الحالية للتوقيع مع اللاعب قبل بدء معسكر الفريق الأول”.
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