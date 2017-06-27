تسعى إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لاعتماد شعار النادي الرسمي من قبل وزارة التجارة والاستثمار كعلامة تجارية، بعد إجراء تغييرات على الشعار الحالي، وجاء قرار الإدارة الاتحادية متوافقا مع متطلبات الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، اللذين يستعدان لإقرار خصخصة الأندية الرياضية خلال العام 2018، وستعقد إدارة العميد مؤتمرا صحفيا يتم من خلاله تدشين شعار النادي الجديد بعد اعتماده رسميا من قبل وزارة التجارة والهيئة الرياضية واتحاد القدم.
من جانب آخر، اقتربت الإدارة الاتحادية من التوصل لاتفاق مع نظيرتها في الزمالك بشأن تجديد إعارة النجم محمود كهربا، وسيتم الإعلان رسميا عن استمرار اللاعب مع العميد لموسم آخر، الأسبوع الجاري.
من جهة أخرى، تقرر أن تنطلق تدريبات الفريق الكروي الأول يوم 14 شوال الحالي، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا، وأبلغ النادي جميع اللاعبين بضرورة الالتزام بموعد التدريبات المحدد. وفق “عكاظ”.
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