أكد الحارس العماني علي الحبسي لـ«عكاظ» تعقيبا على ما يثار هذه الأيام عن انتقاله لنادي الهلال بعد قرار السماح للأندية السعودية بجلب ستة لاعبين محترفين قائلا: «فريق الهلال فريق كبير وزعيم آسيا ببطولاته والكل يتمنى الانتقال لهذا النادي، لكن أنا لاعب محترف وأحترم عقدي لأني الآن مرتبط مع فريقي الحالي ريدينج الإنجليزي بعقد يمتد لمدة موسمين ولهذا لا يمكن أن أتحدث عن انتقالي لأي ناٍد سواء الهلال أو غيره».
وعن مفاوضاته شخصيًا من الجانب الهلالي قال «لم يتحدث معي أي شخص من الهلال، ولا أعرف إذا تحدث أحد من نادي الهلال مع المسؤولين في فريقي»، وأضاف «أنا الآن في إجازة لاأعلم عن أي شيء في ما يخص هذا الموضوع». وفق “عكاظ”.
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