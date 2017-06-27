أعلنت مجموعة “هاكرز” يدعون “فريق الحلم المسيء” اختراق حساب أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على “تويتر”.
وطالب الهاكرز بحل المشكلات التي تعانيها الحدود الشمالية، وفتح الأبواب أمام المواطنين للاستماع لمطالبهم، وحل مشكلة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية.
وقال الهاكرز إن طلاب جامعة الحدود الشمالية يعانون من المشاكل الداخلية في الجامعة ويطالبون بإعفاء مديرها.
واستنكر مغردون اختراق حساب أمير الشمالية، قائلين إن الأمير أتاح جميع الوسائل للتواصل مع المواطنين ومن لديه أي ملاحظة أو شكوى يستطيع إرسالها له مباشرةً. وفق “أخبار 24”.
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