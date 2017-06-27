كشف عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي، عن جوانب من شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي اكتشفها حينما كان الأمير أحد طلابه في الجامعة.
وقال الدكتور العنزي، وفقاً لـ”عين اليوم”، إن الأمير محمد بن سلمان كان ضمن طلابه في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، مشيراً إلى أنه تنبأ حينها بأن يكون للأمير مستقبل مشرق بعدما لاحظ حرصه على مناقشة أدق التفاصيل.
وأضاف أنه عرف الأمير محمد عن قرب وليس في قاعة المحاضرات فقط، حيث كان يذهب إليه الأمير في مكتبه بعد نهاية المحاضرة، ويبدي ملاحظاته وانطباعاته، لافتاً إلى أن أهم ما يميزه أنه يتمتع بشخصية قوية ومعرفة قانونية واقتصادية متميزة.
وتابع العنزي بأن اللقاءات الخاصة التي جمعته بالأمير محمد كشفت له الكثير عن طموحه وإصراره على النجاح ومواجهة التحديات، مؤكداً أن الأمير يحرص على التواصل معه دوماً منذ أن كان بهيئة الخبراء وإمارة منطقة الرياض وحتى اليوم، داعياً الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه على حمل الأمانة.
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