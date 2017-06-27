اختفى طفل مقيم من الجنسية المالية من والده في ظروف غامضة على طريق “الرياض – الطائف” السريع، وتحديداً بالقرب من مركز ظلم، فيما باشرت الجهات الأمنية عمليات البحث عنه.
وأوضح والد الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، بحسب صحيفة “سبق”، أنه استأجر إحدى الغرف الموجودة على الطريق السريع للاستراحة فيها، وحينما قرر استكمال سفره أركب ابنه في السيارة، ثم عاد إلى الغرفة لتفقد بعض أغراضه، ورجع إلى سيارته مرة أخرى وتحرك بها، غير أنه اكتشف بعد مسافة من سيره عدم وجود ابنه معه.
وبيّن والد الطفل ويدعى أبوبكر ناصر أنه عاد إلى الاستراحة للبحث عنه ابنه، فلم يجده، فسأل عنه العمالة الموجودة فيها، فأكدوا له عدم رؤيته، فتوجه لمخفر شرطة ظلم، وسجل بلاغاً بفقدانه.
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