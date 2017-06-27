أدى تهور مفحط إلى انقلاب مركبته على جانبها، بعد اصطدامها بعامود إنارة، وهو يمارس التفحيط في أحد شوارع الرياض.
وأظهر مقطع فيديو المفحط وهو يقود بتهور، في شارع داخلي بالرياض، حتى فقد السيطرة على مركبته، بعد اصطدامها بعامود الإنارة، والذي أمسك في مقدمة السيارة، ما تسبب في دورانها، ومن ثم انقلبت على جانبها الأيمن.
واقتلعت المركبة عامود الإنارة نتيجة السرعة العالية، وأسقطته عقب انقلابها، وانزلقت على جانبها، مسببة اضرارًا في سيارة متوقفة على الجهة الأخرى، بعد أن أسقطت أجزاء من عامود الإنارة عليها.
وفق “أخبار 24”.
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