ياسر بن فيصل الشريف

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بالفيديو.. مفحط يفقد السيطرة على سيارته ويصطدم بعامود إنارة في أحد شوارع الرياض

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