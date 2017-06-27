تسببت لعبة نارية في إلحاق ضرر شديد بعين طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، بعد أن انفجرت فيه، وتضررت شبكية العين وقرنيتها.
وكان الطفل ويدعى عبدالرحمن مدني برفقة أسرته صباح يوم العيد، في زيارة لبعض أقاربهم بالطائف، يلهو مع آخرين بالشارع، ويشاهد تلك المفرقعات والألعاب النارية بعيداً عن رقابة الوالدين، وأشعل أحد الأطفال لعبة نارية تسمى “القنبلة” وألقاها بالقُرب من الطفل “عبدالرحمن” فلم تنفجر.
وأسرع الطفل عبدالرحمن، بطفولية لأخذ اللعبة النارية، فانفجرت في وجهه وأصابت إحدى عينيه إصابة قوية، نُقل على إثرها سريعًا إلى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وأجريت له عملية جراحية لإيقاف نزيف الدم، فيما لا يزال في حاجة إلى علاج نتيجة تضرر الشبكية والقرنية.
وفيما رفضت عدة مستشفيات، وفقًا لـ “سبق”، نقل الطفل إليها لعلاجه، لعدم وجود طبيب أو لعدم وجود سرير، ناشد والده المسؤولين المساعدة في إنقاذ طفله خوفاً من أن يفقد عينه، والتوجيه بسرعة قبوله لدى مستشفى متخصص.
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