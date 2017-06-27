أعلن مركز بلاغات حماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والاستثمار عن عدد المكالمات التي استقبلها خلال أول أيام العيد على الرقم “1900”.
وكشف المركز عن أن عدد الاتصالات بلغ 1733 اتصالا منها 804 بلاغات، وجاء ترتيب المناطق الأعلى في البلاغات منطقة الرياض أولا ثم مكة المكرمة فالمنطقة الشرقية.
وأوضح أن أبرز 5 بلاغات كانت عن ارتفاع الأسعار، واختلاف سعر الرف عن سعر الكاشير، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، والاسترجاع والاستبدال، وأخيرا رفض إعطاء الفاتورة للزبون. وفق “أخبار 24”.
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