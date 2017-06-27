توقع المختص بشؤون الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن تتعرض المملكة ومنطقة الخليج لكتلة حر جديدة بدايةً من غدٍ الأربعاء، ناصحاً المواطنين والمقيمين بعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة.
وقال الحصيني إن من المتوقع أن تستمر الكتلة الحارة لمدة أسبوع، على أن تتراوح درجات الحرارة بمعظم المناطق من 43 إلى 52 درجة مئوية، خاصةً بالمنطقتين الشرقية والوسطى.
وأضاف أن هذه الكتلة الحارة تعدّ الثانية خلال هذا العام، لافتاً إلى أنها تعتبر اختباراً حقيقياً لمدى استعداد شركة الكهرباء لفصل الصيف. وفق “أخبار 24”.
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