أعلنت شركات”فيسبوك” و”جوجل” و”تويتر” و”مايكروسوفت” أمس الإثنين عن تشكيل مجموعة عمل عالمية؛ لتوحيد جهودها باتجاه حذف المحتوى المتطرف من مواقع التواصل الاجتماعي التابعة
وأصدرت الشركات بيانا مشتركا استجابة لضغوط من حكومات أوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة هجمات شنها إرهابيون، مؤكدة أنها ستتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوى الإرهابي، وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة الإرهاب.
وقالت الشركات في البيان إن منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب سيصوغ ويضع هيكلا لمجالات التعاون الحالية والمستقبلية بينها، وسيدعم التعاون مع شركات تكنولوجيا أصغر ومنظمات للمجتمع المدني وأكاديميين وحكومات وكيانات مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وفق “أخبار 24”.
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