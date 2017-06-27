نفت الهيئة العامة للترفيه ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهكمها على المرأة بسماحها بعرض مسرحي باسم “سواقة حريم” ضمن فعاليات العيد في مدينة جدة، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق مستخدمي شعار الهيئة دون علمها في الترويج لأعمال مسرحية من هذا النوع.
وقالت الهيئة إنها لم ترخص ولم توافق على إضافة تلك المسرحية ضمن الفقرات المقترحة من المنظم لـ”مهرجان أكل أول” المُقام ضمن فعاليات روزنامة العيد في مدينة جدة، لافتةً إلى أن استخدام شعار الهيئة للترويج لتلك المسرحية تم دون علمها أو موافقتها. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الهيئة بجميع منظمي الفعاليات عدم استخدام اسمها أو شعارها دون موافقة مسبقة بذلك؛ كونها ستتخذ الإجراءات النظامية في تلك الحالات.
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