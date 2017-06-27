أقامت أسرة آل شعيل بمركز نعجان بمحافظة الخرج ، يوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨هـ حفل المعايدة السنوي ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات وسط أجواء من الفرح والبهجه ، اشتمل على برامج متنوعة وبحضور كافة العائلة .
أقامت أسرة آل شعيل بمركز نعجان بمحافظة الخرج ، يوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٨هـ حفل المعايدة السنوي ، حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات وسط أجواء من الفرح والبهجه ، اشتمل على برامج متنوعة وبحضور كافة العائلة .
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