احتفل أهالي بلدة السلمية بعيد الفطر المبارك بحضور وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني وعدد من أعيان بلدة السلمية ، وكان في استقباله رئيس المركز الأستاذ عمر العفيصان .
بدأ الحفل بالقران الكريم ، ثم ألقى العقيد المتقاعد فهد بن عبدالعزيز الهندي كلمة الأهالي بهذه المناسبة مرحبا بوكيل المحافظة تشريفه الحفل ، وشاكرا كل من تعاون في اظهار الحفل بهذا الشكل .
القيت بعد ذلك قصيدة وطنية للشاعر الاستاذ عبدالعزيز الدوسري عبر فيها عن فرحة العيد ومبايعة الاهالي لولي العهد الأمين .
شارك كلا من الفنانين : سعد الدهش وعلي المدفع ومنضور الحسين وسعيد السعيد في تقديم ستكش عن عيدية الاحياء .
ثم حضرت العرضة السعودية وشارك فيها الاهالي بكل سعادة وتعبير عن الفرح بعيد الفطر السعيد .
في الختام تناول الجمع طعام العشاء .
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