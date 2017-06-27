تتواصل احتفالات عيد وصيف الخرج 38 يومها الثاني والذي تنظمه بلدية محافظة الخرج بمشاركة فرقة أجيال المستقبل بقيادة الكابتن / منصور السعران حيث قدمت الفرقة العديد من الفقرات الترفيهية والتي تخللها عدد من المشاركات والمسابقات الثقافية والحماسية للحضور بمشاركة الكبار والصغار ،كما قدمت العديد من الفقرات الإنشادية وتقديم الجوائز للحضور.
والتقت اللجنة الاعلامية بأحد الزوار من المدينة المنورة يتواجد في أيام الإجازات الرسمية بمحافظة الخرج ولوجود أقاربه حيث بيّن أن أبناءه في قمة السعادة ومطالباتهم لحضور الفعاليات لما يرونه من برامج ترفيهية وهادفة للطفل إضافة إلى الأماكن المهيأة للعائلات.
وقد أبدى الزوار سعادتهم بالتنظيم من قبل بلدية محافظة متمنين للقائمين دوام التوفيق لكل مايخدم محافظة الخرج وزوارها.
فيما قدمت بلدية محافظة الخرج المياه المجانية للحضور حيث تم توزيع أكثر من 2400 عبوة من المياه .
واختتمت الفعاليات بالسحب اليومي على الجوائز القيمة المقدمة من بلدية الخرج عبارة عن شاشتين و غسالة و جهازين مكرويف و 3 جوالات .
وتستمر فعاليات اليوم الثالث بمشاركة فرقة سمسم الترفيهيه والسحب على الجوائز القيمة من بلدية الخرج .
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