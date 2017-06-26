قام مواطن بالتقدم بطلب تحليل DNA، من مديرية صحة جازان، بسبب إخلال ممرضة في خطوات عملية تسليم أحد المواليد، بينما ينتظر أن يتم تنفيذ طلب الأب، ليتأكد من حقيقة انتساب المولود إليه.
وقامت الممرضة بالإخلال بعملية تسليم مولودين، أحدهما سعودي والآخر يمني، في مستشفى الداير بني مالك، وهو أثار الشك لدى الأب بوقوع عملية تبديل.
وقال الناطق الإعلامي لصحة جازان نبيل غاوي: “تود صحة جازان الإيضاح أن ما تم تداوله بشأن تبديل مولودين بمستشفى بني مالك غير صحيح”، بحسب موقع سبق.
وأوضح غاوي، أن الحدث يتلخص في “إخلال ممرضة بإحدى الخطوات التأكيدية المتبعة قبل تسليم المواليد، وقد تم إعادة التحقق وتطبيق الإجراءات التأكيدية المتبعة بوزارة الصحة والتي أثبتت عدم وجود أي تبديل للمواليد”.
وأضاف “تم تشكيل لجنة للتحقق من الإجراءات المتخذة ومراجعة السياسات والإجراءات داخل المنشأة لضمان عدم تكرار الحدث، ومن منطلق الشفافية مع المستفيدين فقد تم إيضاح الإجراءات لذوي المولودين، وقد تقدم أحد الوالدين بطلب إجراء تحاليل الحمض النووي DNA وجار العمل على ذلك”.
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