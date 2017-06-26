أبدى السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، إعجابه بصورة نشرها المصري محمود كهربا، لاعب الاتحاد السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”.
ونشر كهربا صورته عبر حسابه الرسمي، مع أحد الباعة في إحدى الشوارع المصرية، ولاقت إعجاب هداف دوري جميل للمحترفين، خلال السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن كهربا لعب الموسم الماضي ضمن صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة قادماً من الزمالك المصري، وقدم مستويات متميزة مع الفريق وقاده لحصد لقب كأس ولي العهد.
وفق “أخبار 24”.
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