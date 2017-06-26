كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الاثنين)، عن الإجراءات والخدمات التي تقدم للعاملات المتغيبات عن أصحاب العمل وتقمن في مركز الإيواء، وعن عدد العاملات اللائي غادرن المملكة في أسبوع.
وذكرت الوزارة أن عدد العاملات اللاتي غادرن مركز إيواء العاملات “دار الضيافة”، إلى بلدانهن قد وصل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، 516 عاملة في أسبوع، ويتم في الوقت الحالي إجراء الترتيبات اللازمة لمغادرة 239 عاملة أخرى، خلال الأيام الخمسة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن العمل يجري الآن لتسهيل مغادرة جميع العاملات المنزليات إلى بلدانهن بعد الإجراءات النظامية، مشيرًا إلى ما يضمه مركز الإيواء من تجهيزات وخدمات الرعاية، التي تحقق للنزيلات الإقامة الكريمة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المركز يستقبل العاملات المتغيبات عن أصحاب العمل، أو من سفارات بلادهن أو مراكز الشرط، ويقدم لهن الرعاية التامة، ويعمل على انهاء أي قضايا تتعلق بهن، ثم إنهاء إجراءات سفرهن.
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