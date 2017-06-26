أعلنت وزارة التعليم اليوم (الاثنين)، عن تأجيل المقابلات الشخصية للمترشحين على برنامج “خبرات”، بعد تمديد إجازة عيد الفطر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي إنه نظرا لمكرمة خادم الحرمين الشريفين بتمديد إجازة العيد، فقد ترتب على ذلك تغيير في برنامج المقابلات المركزية للمترشحين على برنامج “خبرات”.
وأضاف العصيمي أنه تم تأجيل بداية المقابلات الشخصية للمترشحين على البرنامج، لتبدأ يوم الأحد الموافق ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٨هـ، وبالترتيب نفسه الذي كانت عليه دون تغيير.
يذكر أن برنامج “خبرات” هو برنامج لتدريب المعلمين دولياً، ويستهدف تجويد التعليم عبر تحديد ثلاثة أشهر للغة وثلاثة أشهر أخرى للتدريب العملي التطبيقي. وفق “أخبار 24”.
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