شارك الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أهالي المنطقة احتفالات عيد الفطر المبارك، بحضور الأمير تركي بن هذلول نائب أمير المنطقة، وذلك في مركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات بمدينة نجران.
وأظهرت صور للأمير جلوي وهو يقبل أيادي أبناء الشهداء، وذلك بعد فقرة إنشادية شارك فيها أبناء وبنات الشهداء في منطقة نجران؛ إذ رددوا “أبونا جلوي”، ليحتضنهم الأمير مقبلاً أياديهم ورؤوسهم، قائلاً: “كلنا أبناء سلمان بن عبدالعزيز”.
كما أدى أمير المنطقة ونائبة مع الأهالي العرضة السعودية، في الحفل الذي تضمن أوبريتاً إنشادياً، وقصيدة شعرية، وعرضًا وثائقيًا لمظاهر العيد في المنطقة بين الماضي والحاضر بعنوان “فرحة العيد”.
وفق “أخبار 24”.
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