أعلنت إدارة مرور الرياض في بيان لها اليوم (الاثنين) عن اغلاق طريق الملك فهد لمدة 11 يوم باتجاه الشمال عند مخرج 4، لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض.
وأوضحت أن الإغلاق جزئي ومؤقت اعتبارا من فجر يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1438هـ، من الساعة 3 حتى 8 صباحا ولمدة 11 يومًا، وسيتم الإغلاق للقادم من الجنوب باتجاه الشمال عند تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمال في مخرج 4.
وأضافت أن الإغلاق سيشمل أيضا المخرجين الواقعين على الطريق الدائري الشمالي للقادمين من اتجاه الشرق والغرب، والراغبين في الدخول على طريق الملك فهد شمالا، وذلك لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإدارة إلى أن الطرق البديلة لطريق الملك فهد عند الإغلاق ستكون طريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير تركي الأول وطريق صلبوخ وشارع التخصصي، آملة من الجميع تقدير ذلك.
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