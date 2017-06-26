أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الاثنين) عن نتائج حملاتها التفتيشية على الأسواق المحلية التي جرت خلال شهر رمضان، مشيرة أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات والضبطيات، التي تضمنت التلاعب في تواريخ الصلاحية، وتخزين أغذية في ظروف سيئة لا تتناسب مع طبيعة ونوع المواد الغذائية، وتخزين أغذية منتهية الصلاحية.
وأوضحت الهيئة أن الكمية الإجمالية للمواد المضبوطة بلغت ما يزيد عن 26 طنا من الأغذية، وقرابة 10 آلاف لتر من المشروبات بمختلف أنواعها، حيث تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء حالياً استكمال الإجراءات النظامية بشأن المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري لاتخاذ اللازم.
وأضافت أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأرز تزيد عن 22 طنا مخزنة في مستودع، تم التلاعب في بياناتها من خلال القيام بتعبئة الأرز في أكياس جديدة، يتم فيها تغيير نوع الأرز وتواريخ المحصول، كما ضبط مفتشو الهيئة كميات تزيد عن 4 طن، من الأغذية التي يتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، من خلال إعادة تعبئتها مرة أخرى بتواريخ جديدة.
كما تم ضبط كميات أخرى تنوعت بين (مكرونة، شطة، زيت زيتون)، وذلك لانتهاء فترة صلاحيتها، والتلاعب في تواريخ صلاحيتها، حيث يتم إعادة تعبئتها بتواريخ صلاحية مختلفة عن التواريخ الفعلية، فيما تم ضبط كميات كبيرة من شراب الليمون والبرتقال تقدر بـ 9437 لتراً، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية من الناحية الميكروبية.
وفق “أخبار 24”.
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