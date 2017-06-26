أقامت أسرة العبلان اجتماعها السنوي الثامن عشر في استراحة الفيضة بمحافظة الدلم امس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ ، وقد شهد حضور عدد كبير من أبناء العائلة وكان حضور الاجتماع من الدلم والخرج والرياض هذا وقد تخلل بداية اللقاء السلام بين أفراد الأسرة وتبادل الأحاديث الودية .
ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشاب سعد بن محمد بن سعد العبلان ثم ألقى الشيخ الدكتور زيد بن أحمد بن زيد العبلان كلمة ترحيبية رحب فيها بالجميع بعد ذلك القى الاستاذ عتيق بن أحمد العبلان قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعد ذلك جاء دور المسابقات الثقافية والحركية للأطفال تحت إشراف الأستاذ عبدالله بن سعد بن راشد العبلان ثم ختم اللقاء بالعرضة العرضة .
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