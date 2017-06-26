وثَّق مقطع فيديو مؤذن الحرم المكي الشيخ علي مُلَّا، أثناء أدائه تكبيرات عيد الفطر من داخل مكبرية المسجد الحرام بمكة المكرمة قُبيل صلاة العيد أمس.
وأظهر المقطع الشيخ علي مُلّا يصدح بالتكبير والتحميد والتهليل من داخل المكبرية، وقد أحاط به عدد من الشيوخ، بينما رصد المصلون والزوار بالمسجد الحرام الشيخ وقاموا بتوثيق التكبيرات بكاميرات هواتفهم الخاصة.
وفقاً لــ “أخبار 24” أدى جموع المصلين من المعتمرين والزوار صلاة عيد الفطر أمس بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، كما أنصتوا إلى خطبة العيد والتي ألقاها الشيخ صالح بن حميد.
من #تكبيرات_عيد_الفطر اليوم
فضيلة شيخ المؤذنين علي ملا حفظه الله#المسجد_الحرام pic.twitter.com/EOPWkZdG2o
— أحمد يونس خوجه (@AhmadYunisKhoja) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧
#كل_عام_وأنتم_بخير
تكبيرات #عيد_الفطر المبارك بصوت الشيخ علي ملا من داخل مكبرية الحرم المكي#عيدكم_مباركpic.twitter.com/WAO6OYBKAc
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧
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