لقي 5 أفراد من أسرة واحدة بالإضافة لسائقهم مصرعهم في حادث مروري مروع، وقع إثر اصطدام سيارتهم مع شاحنة كانت تسير عكس الاتجاه على الطريق بين الأحساء وبقيق.
ووقع الحادث ليلة عيد الفطر المبارك، عندما تفاجأت الأسرة التي كانت تستقل سيارة جيب من الدمام إلى الأحساء بشاحنة مسرعة عاكسة للسير بالقرب من هجرة الجوية، فحاولوا تفاديها إلا أن التصادم وقع وأودى بحياتهم، بعدها اشتعلت النيران في السيارة، ما أدى لتفحم جثثهم.
وباشر الدفاع المدني ودوريات أمن الطرق والمرور والإسعاف، الحادث وتم استخراج الجثث المحتجزة داخل السيارة، وفتح حركة الطريق الذي كان قد أُغلق بسبب الحادث وقوة النيران، فيما تم نقل الجثث لمستشفى بقيق العام.
وفق “أخبار 24”.
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