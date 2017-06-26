احتفلت الحمايرة من المضيان من عنزة بعيد الفطر المبارك في محافظة الخرج بعد صلاة العيد بتبادل التهاني بين أفراد القبيلة ، وقد شرف الحفل سعادة نائب محافظ محافظة الخرج و مدير الشرطة ومدير المرور و رؤساء الدوائر الحكومية . وكان باستقباله فور وصوله لمقر الحفل الشيخ : مطير بن عيادة المريقب شيخ الحمايرة من المضيان من عنزة و وجهاء القبيلة
وبعد أن أخذ مكانة بالحفل قام بمعايدة أفراد القبيلة وشكر القائمين على الحفل لتمسكهم بالعادات والاجتماعات بمثل هذه المناسبات , و ألقيت قصيدة للشاعر : حسين بن علي العنزي ترحيب بمحافظ محافظة الخرج ، وبادله أفراد القبيلة بالتهنئة والشكر على حضوره وتشريفه مقر حفلهم.
وبعد صلاة العشاء كان للجميع موعد مع الحفل المقام بهذه المناسبة بدأ الحفل بتوجيه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك: سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض و محافظ محافظة الخرج و الشعب السعودي الكريم .
بدأ الحفل بمقدمه من الأستاذ : فيصل بن نزال العنزي والذي أبدع بما قال ثم بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم قرأها الأستاذ : محمد بن مهدي العنزي .وبعدها توالت فقرات الحفل بكلمة شيخ الحمايرة الشيخ : مطير بن عياده المريقب حيث هنأ فيها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك: سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة الرياض و محافظ محافظة الخرج و الشعب السعودي الكريم بعيد الفطر المبارك وشكر فيها الحاضرين لحفل القبيلة وشكر اللجنة المنظمة لإحتفال عام 1438هــ. ثم توالت فقرات الحفل بكلمة للشيخ / محمد بن شاوي العنزي
ثم كلمة للدكتور : مطيران بن علي العنزي بمناسبة حصولة على درجة الدكتوراه من جامعة الإمام كلية الغة العربية من قسم الأداب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الاولى
وكان عنوان الرسالة:
العجائبي في الرواية السعودية من عام 1435-1415
وثم كرم الشيخ : مطير بن عيادة المريقب و وجهاء القبيلة الاستاذ : مطيران بن علي العنزي
وبعد ذلك بدأت الأمسية الشعرية التي شارك فيها نخبة من شعراء القبيلة وهم:
الشاعر: شيبان بن هايف العنزي
و الشاعر : ماجد لافي العنزي
والشاعر: عزيز بن علي العنزي
والشاعر: صالح بن محمد العنزي
والشاعر: كليب بن نزال العنزي
و الشاعر : حسين بن علي العنزي
و الشاعر : نادر بن عويد العنزي
و الشاعر : علي بن حسين العنزي
حيث نالت قصائد الشعراء استحسان الحضور
ثم توالت فقرات الحفل بفقرة سؤال و جائزة قدمها الاستاذ : نواف بن محمد الدليان و كان الداعم لهدة الفقرة الاستاذ : مشعل بن عيادة الدليان
وفي نهاية الحفل تم تكريم المشاركين بالحفل وهم:
الأستاذ : محمد بن مهدي العنزي
الشيخ : محمد بن شاوي العنزي
الشاعر: شيبان بن هايف العنزي
الشاعر: عزيز بن علي العنزي
الشاعر : ماجد بن لافي العنزي
الشاعر: صالح بن محمد العنزي
الشاعر: كليب بن نزال العنزي
الشاعر : حسين بن علي العنزي
الشاعر : نادر عويد العنزي
الشاعر : علي بن حسين العنزي
والاستاذ : فيصل بن نزال العنزي
وسلمهم الدروع التذكارية الشيخ : مطير بن عيادة المريقب و وجهاء قبيلة الحمايرة .
ثم تناول الجميع طعام العشاء بهذه المناسبة.
ثم توالت فقرات الحفل بفن الدحة و الشيلات .
إعداد اللجنة الإعلامية للحفل.
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