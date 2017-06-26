باشر سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ / مساعد بن عبدالله الماضي مهام عمله اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١٠/٢هـ بالمحافظة بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بتكليفه محافظاً لمحافظة الخرج .
و”الماضي” والذي تقلد منصب محافظ السليل منذ 1/7/1428 واستمر فيها مقدما كل ما لديه من خدمة للوطن والمواطن والعمل على رفعة “انسان المحافظة” لتواكب التطور التي تشهده البلاد ، والرؤية المباركة 2030 ، بتسخير كافة الامكانيات المتاحة لتحقيق ذلك .
هذا وقد لقي إشادة كبيرة من سمو أمير منطقة الرياض الامير فيصل بن بندر أثناء جولة سموه الأخيرة على محافظات جنوب الرياض ، تفقد من خلاله سموه ما تحتاجه المحافظات وما وصلت إليه .
يذكر أن المحافظ “الماضي” والمعروف بعمليته وجديته لم يتوانى في خدمة وطنه ، ويؤيد ذلك استمراره وقيامه بأعماله كمحافظ للسليل حتى يوم أمس واحتفاله مع الأهالي وزيارته للمنومين بالمستشفى والسلام على المرضى وتفقد الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى .
الخرج اليوم التي استبشرت بمقدم الأستاذ مساعد الماضي تتمنى له التوفيق والسداد في استمرار عطائه ونجاحه بالخرج ، وتحقيق ما يصبو اليه الشارع الخرجاوي من طموح ورؤى للرقي بالمحافظة فيما يستحقه تاريخها واسمها العريض وتقديرها عند ولاة أمرنا .
الماضي مهنئا للمنومين يوم أمس بعيد الفطر
“الماضي” في إحدى المناسبات الاجتماعية
الماضي مقلدا مدير شرطة السليل
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