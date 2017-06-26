يقيم نادي الاتحاد بعد مغرب يوم الثلاثاء المقبل -ثالث أيام عيد الفطر-، حفل معايدته الـ33، ليواصل الاتحاديون عادتهم السنوية، التي سنها الرئيس الاتحادي الراحل الدكتور عبدالفتاح ناظر منذ العام 1405.
وما زال الفريق الأصفر يحرص على هذه العادة السنوية منذ ما يزيد عن 3 عقود، ويتوراثها جيلاً بعد جيل، يشير المؤرخ التاريخي نبيه ساعاتي لـ”عين اليوم” أن أسرة الدكتور عبدالفتاح ناظر منذ أن رسخ والدهم هذه العادة التقليدية، يحرصون على المواصلة في إقامتها بشكل سنوي، حتى أصحبت عادة اتحادية ترتبط بكل من ينتمي لهذا الكيان.
وأضاف:” دأب أبناء هذه العائلة على تقديم أطباق الحلوى المتنوعة، حباً وتقديراً لوالدهم الذي قدم الكثير لهذا النادي، ليواصوا هذه العادة على مدار 33 عاماً يعلمون الأجيال جيلاً بعد جيل كيفية المحافظة على العادات والتقاليد.
ويأمل الاتحاديون أن يكون حفل المعايدة، الذي يأتي بعد تكليف هيئة الرياضة لأنمار حائلي بإدارة النادي الجداوي لموسم واحد، فرصة لتهنئة الربان الجديد لسفينة أصفر جدة التي لم تعرف الاستقرار منذ ما يزيد عن 10 أعوام.
ويتمنى الجمهور الاتحادي في أن يكون هذا الحفل، فرصة لنبذ الخلافات السابقة التي أضرت بالفريق، وساهمت في الانقسامات التي تسببت توسيع الفجوة بين المنتمين للكيان.
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