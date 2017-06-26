وعد لاعب النادي الأهلي أحمد الزين، جماهير الملكي ومسيري النادي الذين وضعوا الثقة فيه أن يبذل قصارى جهده لإرضائهم. وقال من خلال حسابه في تويتر عقب توقيع عقده مع النادي لمدة أربعة مواسم «إن شاء الله نسعد جماهيرنا بتحقيق المنجزات».
وتقدم الزين بالشكر لرمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله. وإلى رئيس النادي الأمير فهد بن خالد وإلى عضو شرف النادي الأمير فيصل بن خالد وإلى نائب رئيس النادي وليد معاذ على حرصهم وحسن تعاملهم معه.
كما قدم الزين شكره إلى مجلسي الإدارة والتنفيذ بنادي التعاون على ما قدموه خلال الفترة التي كان فيها لاعبًا بالنادي وإلى جميع منسوي النادي وجماهيره. وفق “عكاظ”.
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