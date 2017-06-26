وجهت إدارة الهلال طاقم الفريق الأولمبي لكرة القدم بالاستعداد للمشاركة في البطولة العربية، التي تستضيفها الإسكندرية من 21 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين.
وأكدت لـ”الرياضية” مصادر، أن الأرجنتيني خوان إجناسيو براون، مدرب فريق درجة الشباب، سيقود الفريق الذي سيطعم ببعض العناصر الكبيرة من بينها ياسر القحطاني، ومحمد الشلهوب.
ويصر الهلال على المشاركة في البطولة العربية بالفريق الأولمبي، على الرغم من تأكيد عدد من مسؤولي البطولة أن نظامها ينص على المشاركة بالفرق الأولى لكل نادٍ، وعدم قبول مشاركة أي فريق أولمبي.
ووضعت إدارة الهلال خطة الإعداد للبطولة بتجمع لاعبي الأولمبي الأربعاء المقبل، على أن يغادر الفريق إلى مدينة الإسماعيلية لإقامة معسكر إعدادي حتى انطلاق البطولة يوم 21 يوليو.
ويسعى الهلال للخروج من مأزق المشاركة بالفريق الأول من خلال الزج بعدد من لاعبي الفريق الكبار ينضمون للفريق قبل انطلاق البطولة في حال موافقة الأرجنتيني رامون دياز مدرب بطل الدوري السعودي.
وكانت “الرياضية” نشرت في عددها أول أمس رفض الاتحاد العربي مشاركة الهلال بالفريق الأولمبي، على اعتبار أن نظام البطولة يقتصر على الفرق الأساسية الكبيرة.
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