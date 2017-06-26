زار الأمير الوليد بن طلال، أول أمس السبت، عدداً من مستفيدي مشروع “الوليد الإنسانية للإسكان والسيارات” بالحائر بمنطقة الرياض، حيث أعلن خلال الزيارة عن منح 200 سيارة للمستفيدين من المشروع.
ونشر الأمير الوليد عبر حسابه الشخصي في “تويتر” لقطات مصورة من الزيارة، حيث زار عدداً من الأسر في مساكنهم التي وفرتها لهم مؤسسة الوليد الإنسانية وتفقد أحوالهم وقام بجولة في أنحاء المشروع والتقى عدداً من المواطنين. وفقاً لــ “أخبار 24”.
وكانت مؤسسة الوليد الإنسانية قد دشنت برنامج الإسكان والسيارات؛ بهدف توفير 10 آلاف وحدة سكنية و10 آلاف سيارة للمواطنين المحتاجين في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تسليم المواطنين كل سنة 1000 سيارة و1000 وحدة سكنية، وأنجزت المؤسسة ثماني دفعات من البرنامج.
﷽(وماتُنفقون إلا ابتغاء وجه الله)
زرت إسكان #الوليد_للإنسانية_للإسكان_والسيارات بالحائر
وتم منح ٢٠٠سيارة للـ٢٠٠ مستفيد بالمشروع#عيد_الفطر pic.twitter.com/LuHKxMOeaD
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٤ يونيو، ٢٠١٧
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