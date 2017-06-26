حظيت تغريدة دونها مصاب بمتلازمة داون على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أول أيام عيد الفطر المبارك، بتداول وإعجاب لافتين بين المغردين، وتفاعل معها شركات ومشاهير من رواد الموقع.
وكتب المدون في تغريدته عصر أمس الأحد: “عيدكم مبارك.. أنا فارس الشمري من ذوي الاحتياجات الخاصة ممكن تقولون لي عيدك مبارك عشان أشاركم الفرحة وشكرا لكم أحبكم كلكم”.
ولاقت التغريدة منذ نشرها تداولاً واسعاً، حيث حققت أكثر من 44 ألف إعادة تغريد و44 ألف تعليق، دفعت فارس لنشر فيديو لمتابعيه يعبر فيه عن امتنانه لتفاعلهم مع تغريدته، كما قام بتغيير صورة صفحته الشخصية إلى صورة حديثة مرتدياً الثوب والغترة فرحاً بهذا التفاعل. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك، تفاعل مشاهير وشركات مع التغريدة، وهنأه بحلول العيد الفنان فايز المالكي ودعاه لتناول الغداء في أحد المطاعم الشهيرة وقضاء حفلة العيد في أحد الملاهي المعروفة، كما قدمت له شركة “طيران ناس” تذكرة سفر مجاناً إلى الوجهة التي يختارها، واختاره “طيران أديل” ليكون ضيفهم الأول على أول رحلة يتم تسييرها.
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